E’ ancora boom per Lea-Un nuovo giorno: ascolti d’oro per Rai 1, la Champions resta indietro (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il martedì sera consacra Rai 1 rete più vista. Non era facile, visto che Mediaset sfodera la carta Champions League ma il pubblico si è affezionato moltissimo a quanto pare, alle storie raccontate nella nuova fiction di Rai 1. Lea-Un nuovo giorno. La serie con Anna Valle e Giorgio Pasotti protagonisti ( ma con un cast davvero interessante tra certezze del piccolo schermo e giovani attori) sta piacendo moltissimo al pubblico. La seconda puntata in onda ieri, 15 febbraio 2022 ha registrato una media di ascolti superiore ai 5 milioni. Ottiene quindi un ascolto medio più alto di due fiction di punta, come L’amica Geniale 3 e Màkari 2. Non male per una serie che non è stata neppure così tanto pubblicizzata. Non era scontato visto che in questo periodo sta andando in onda anche Doc-Nelle tue mani, ma la storia raccontata in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il martedì sera consacra Rai 1 rete più vista. Non era facile, visto che Mediaset sfodera la cartaLeague ma il pubblico si è affezionato moltissimo a quanto pare, alle storie raccontate nella nuova fiction di Rai 1. Lea-Un. La serie con Anna Valle e Giorgio Pasotti protagonisti ( ma con un cast davvero interessante tra certezze del piccolo schermo e giovani attori) sta piacendo moltissimo al pubblico. La seconda puntata in onda ieri, 15 febbraio 2022 ha registrato una media disuperiore ai 5 milioni. Ottiene quindi un ascolto medio più alto di due fiction di punta, come L’amica Geniale 3 e Màkari 2. Non male per una serie che non è stata neppure così tanto pubblicizzata. Non era scontato visto che in questo periodo sta andando in onda anche Doc-Nelle tue mani, ma la storia raccontata in ...

