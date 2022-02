Droga dello stupro, svolta nell'inchiesta: si indaga su due morti. Il senatore Cerno tra i clienti (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il fascicolo aperto dal pm Guccione e dall'aggiunto Conzo mira ad approfondire le dinamiche che hanno portato alla morte due professionisti. Il primo è un avvocato deceduto per un'overdose. Il secondo è un funzionario dell'ambasciata brasiliana. Entrambi avevano assunto Ghb. Il... Leggi su repubblica (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il fascicolo aperto dal pm Guccione e dall'aggiunto Conzo mira ad approfondire le dinamiche che hanno portato alla morte due professionisti. Il primo è un avvocato deceduto per un'overdose. Il secondo è un funzionario dell'ambasciata brasiliana. Entrambi avevano assunto Ghb. Il...

Advertising

repubblica : Droga dello stupro, svolta nell'inchiesta: si indaga su due morti. Il senatore Cerno tra i clienti [di Andrea Ossin… - ninoBertolino : RT @Anna302478978: Droga dello stupro ai clienti vip: spunta nelle carte il senatore Pd Cerno (non ancoraindagato) Nelle telefonate i pushe… - GianniVezzani1 : RT @tempoweb: Droga dello stupro, spunta il nome del senatore Pd Tommaso Cerno #tommasocerno #pd #iltempoquotidiano - tempoweb : Droga dello stupro, spunta il nome del senatore Pd Tommaso Cerno #tommasocerno #pd #iltempoquotidiano… - IzzoEdo : RT @LaStampa: Droga dello stupro, nelle intercettazioni il senatore Cerno: “Il mio ex comprava cocaina, io non c’entro nulla” -