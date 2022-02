Dopo il “FantaSanremo”, arriva anche il “FantAmici” dedicato al Serale (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il FantaSanremo ha ricevuto un gran successo quest’anno e ha visto rendersi protagonisti di gag quasi tutti i 25 big sul palco del Festival. A colpi di papalina e saluti alla zia Mara gli artisti in gara nella kermesse canora hanno cercato di accumulare quanti più punti possibili. Solo Emma però è riuscita a superare tutti i … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ilha ricevuto un gran successo quest’anno e ha visto rendersi protagonisti di gag quasi tutti i 25 big sul palco del Festival. A colpi di papalina e saluti alla zia Mara gli artisti in gara nella kermesse canora hanno cercato di accumulare quanti più punti possibili. Solo Emma però è riuscita a superare tutti i … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

zazoomblog : Dopo il FantaSanremo arriva il FantaAmici: come funziona e come partecipare - #FantaSanremo #arriva #FantaAmici: - zazoomblog : Dopo il FantaSanremo arriva il FantaAmici: come funziona e come partecipare - #FantaSanremo #arriva #FantaAmici: - ParliamoDiNews : Serale Amici 2022, dopo il FantaSanremo c`è il FantaAmici: come funziona #Mariadefilippi - occhio_notizie : Amici 21 il serale: dopo il FantaSanremo arriva il FantaAmici | come funziona #amici21 - Michele35978010 : RT @GiuseppeporroIt: Amici 21, dopo il FantaSanremo arriva il FantaAmici #amici21 -