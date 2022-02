Donnarumma | La chat dell' Europeo è carica | andremo al Mondiale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Donnarumma chat

Sky Sport

Dopo la vittoria contro il Real Madrid, Gigio, portiere del Psg e della nazionale italiana, parla del match, del collega Courtois e del cammino dell'Italia verso il MondialeIntervistato da 'SkySport',ha proseguito: 'Mbappe è un alieno. Nazionale? siamo molto carichi, carichissimi, ci sentiamo sempre sulla nostra. Torneremo sicuramente più forti di prima ...Potevamo fare gol prima ma la palla non voleva entrare, poi ci ha pensato Kylian In chat ci sentiamo sempre ... valido per l'andata degli ottavi di finali di Champions League. Gigio Donnarumma ha ...(TUTTO mercato WEB) Donnarumma ha esternato il suo stato d’animo: “Bellissima soddisfazione, abbiamo fatto una partita incredibile e l’abbiamo preparata alla grande. siamo molto carichi, carichissimi, ...