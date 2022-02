Advertising

vivere_sardegna : Detenuto incendia cella, evacuata sezione carcere Cagliari -

ANSA Nuova Europa

"Accompagnato in infermeria per le cure del caso - spiegano i sindacati - ilriprendeva la sua furia aggressiva durante la quale sferrava un pugno al poliziotto che doveva ricorrere alle ...PESARO - Unha tentato di dare fuoco alla sua cella nel carcere di Pesaro , uno degli agenti della polizia penitenziaria intervenuta ha dovuto essere portato al pronto soccorso dell'ospedale per il fumo ..."Accompagnato in infermeria per le cure del caso - spiegano i sindacati - il detenuto riprendeva la sua furia aggressiva durante la quale sferrava un pugno al poliziotto che doveva ricorrere alle cure ...Sovraffollamento, presenza di detenuti con problemi psichiatrici ... Inoltre, sono state lanciate bombolette di gas perforate ed incendiate contro il personale (fortunatamente nessuno degli Agenti ...