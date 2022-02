Delia Duran piange al GF Vip | Alex Belli la consola e “scatta” la passione | limoni artistici della ritrovata pace? – VIDEO

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)fatta tra. Il manfactory è rientrato nella Casa del Grande Fratello Vip per un paio di settimane, giusto il tempo di creare nuove dinamiche utili per lo show.tra: il “crollo”moE così, tra una chiacchiera e l’altra,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Il podio Il focus della narrazione, ma anche della vita social del brand, è stato l'intreccio amoroso triangolare tra Alex Belli, Soleil Sorge e. Con quest'ultima che a metà gennaio è ...Pace fatta tra Alex Belli e. Il man della factory è rientrato nella Casa del Grande Fratello Vip per un paio di settimane, giusto il tempo di creare nuove dinamiche utili per lo show. Limoni artistici tra Alex Belli ...E alla fine Alex Belli e Delia Duran hanno fatto pace. Se anche voi, proprio come è capitato a noi, intorno all’una di ieri notte vi siete sintonizzati sul canale 55 vi sarete gustati questo ...mentre Alex Belli era intento a riconquistare la fiducia di Delia Duran, che nel pomeriggio si era già stranita al primo minimo riavvicinamento dei due. Prima il biliardo, poi le chiacchiere a tu per ...