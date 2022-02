Daytime Grande Fratello Vip, puntata 16 febbraio 2022: anticipazioni, ultime news e spoiler (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Grande Fratello Vip. E’ tornato nuovamente sulla tv degli italiani il Daytime del GF Vip, dopo una scoppiettante diretta su canale 5 con la presentazione di Alfonso Signorini. Diretta, durante la quale, non sono di certo mancati i colpi di scena. Infatti, oltre all’eliminazione di Gianluca Costantino, si è avuto anche l’occasione di assistere al ritorno di Alex Belli. Leggi anche: Grande Fratello Vip, torna il doppio appuntamento settimanale (ma cambia giorno): ecco quando va in onda Daytime Grande Fratello Vip: i colpi di scena L’ex stella di Centovetrine non per tornata in studio in qualità di concorrente, ma solamente come ospite. E rimarrà all’interno del programma in tale veste per almeno 2 settimane. Giusto il tempo di cui ha bisogno per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 16 febbraio 2022)Vip. E’ tornato nuovamente sulla tv degli italiani ildel GF Vip, dopo una scoppiettante diretta su canale 5 con la presentazione di Alfonso Signorini. Diretta, durante la quale, non sono di certo mancati i colpi di scena. Infatti, oltre all’eliminazione di Gianluca Costantino, si è avuto anche l’occasione di assistere al ritorno di Alex Belli. Leggi anche:Vip, torna il doppio appuntamento settimanale (ma cambia giorno): ecco quando va in ondaVip: i colpi di scena L’ex stella di Centovetrine non per tornata in studio in qualità di concorrente, ma solamente come ospite. E rimarrà all’interno del programma in tale veste per almeno 2 settimane. Giusto il tempo di cui ha bisogno per ...

Advertising

CorriereCitta : Daytime Grande Fratello Vip, puntata 16 febbraio 2022: anticipazioni, ultime news e spoiler - lvstit : comunque tutto il daytime per elledia una grande piaga. punto - Rossella18S : Oggi c'è il daytime, spero di vedere Chri sorridere almeno una volta ?? @turbojr_ #Amici21 Mi manca vedergli quella… - cagi_87 : RT @babygiuli00: Domani pretendo un daytime bomba, anche basta con queste lagne e piagnistei continue. I ragazzi stanno lì 24 ore su 24, si… - flaviaxchiesa : @jeeco_ non seguo nemmeno il grande fratello in realtà, ho solo visto l'inizio di questo daytime -