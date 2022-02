David Yurman | Scarlett Johansson star della nuova collezione gioielli

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’azienda distatunitenseha sceltocome sua prima testimonial per il 2022. L’attrice americana è splendida protagonistacampagna promozionale Come Closer, girata da Lachlan Bailey a New York. Il progetto rappresenta la prima pubblicità di unadel nuovo presidente Evan. Tra le varie foto, quella in