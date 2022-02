David Beckham papà dell’anno: gli auguri social alle sue donne del cuore (Di mercoledì 16 febbraio 2022) David Beckham è stato etichettato dai fan come il “miglior papà di sempre” dopo aver pubblicato sul social le foto di sua moglie e sua figlia per celebrare il giorno di San Valentino. L’ex centrocampista inglese ha reso omaggio a Victoria, 47 anni, e Harper Seven, 10. David Beckham papà dell’anno: gli auguri social a San Valentino David Beckham, padre di quattro figli, 46 anni, ha elogiato le sue donne “belle e forti”, pubblicando dolci scatti dei loro ricordi insieme, inclusa una foto con Harper e una dal passato assieme a una “giovane” Victoria. L’ex calciatore, 71 milioni di follower su Instagram, ha scritto sul social: «Buon San Valentino ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 16 febbraio 2022)è stato etichettato dai fan come il “migliordi sempre” dopo aver pubblicato sulle foto di sua moglie e sua figlia per celebrare il giorno di San Valentino. L’ex centrocampista inglese ha reso omaggio a Victoria, 47 anni, e Harper Seven, 10.: glia San Valentino, padre di quattro figli, 46 anni, ha elogiato le sue“belle e forti”, pubblicando dolci scatti dei loro ricordi insieme, inclusa una foto con Harper e una dal passato assieme a una “giovane” Victoria. L’ex calciatore, 71 milioni di follower su Instagram, ha scritto sul: «Buon San Valentino ...

Ultime Notizie dalla rete : David Beckham PSG Real Madrid, Beckham: "Match tra due istituzioni del calcio" ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il doppio ex Beckham ha parlato del match di Champions League tra PSG e Real Madrid David Beckham, doppio ex di PSG e Real Madrid, in una intervista ai canali ufficiali del club parigino ha parlato del match di questa sera valevole per gli ottavi di Champions League. ISTITUZIONI ...

San Valentino 2022: Elettra Lamborghini, Justin Bieber, Billie Eilish, ecco come hanno festeggiato le star David e Victoria Beckham - getty images Victoria Beckham ha condiviso una foto ricordo del 1998 con David Beckham : " Sei ancora il mio Valentino 24 anni dopo ". Guarda il post di Victoria Beckham ...

Victoria e David Beckham, dichiarazioni d'amore social per San Valentino Vanity Fair Italia BOMBA SEXY - Brooklyn Beckham NAPOLI - Quelle tra Brooklyn Beckham, primogenito 22enne di David e Victoria Beckham e Nicola Peltz, 27 anni, saranno nozze da favola, questa è una certezza. Avrebbero dovuto sposarsi l'anno scorso ma ...

David Beckham papà dell'anno: gli auguri social alle sue donne del cuore David Beckham è stato etichettato dai fan come il "miglior papà di sempre" dopo aver pubblicato sul social le foto di sua moglie e sua figlia per celebrare il giorno di San Valentino. L’ex ...

