Danza: al Parco della Musica ‘Moving with Pina’, omaggio a Pina Bausch (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Cristiana Morganti, una delle Danzatrici più note del Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, ex allieva dell’Accademia nazionale di Danza, sarà al Parco della Musica, ospite del Festival Equilibrio, il 19 febbraio (Sala Petrassi, ore 21) con un omaggio alla grande coreografa tedesca ‘Moving with Pina’ Una conferenza Danzata ‘Moving with Pina’ in cui l’artista per più di 20 anni storica interprete dello storico complesso, propone un viaggio nell’universo di Pina Bausch, visto dalla prospettiva del Danzatore. Com’è costruito un assolo? Qual è ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Cristiana Morganti, una delletrici più note del Tanztheater Wuppertal, ex allieva dell’Accademia nazionale di, sarà al, ospite del Festival Equilibrio, il 19 febbraio (Sala Petrassi, ore 21) con unalla grande coreografa tedescaUna conferenzatain cui l’artista per più di 20 anni storica interprete dello storico complesso, propone un viaggio nell’universo di, visto dalla prospettiva deltore. Com’è costruito un assolo? Qual è ...

Advertising

StraNotizie : Danza: al Parco della Musica 'Moving with Pina', omaggio a Pina Bausch - AuditoriumPdM : ?????????????????? ?????????? ?????????? | ?“????????????” | ?????????? ?????????? La grande danza contemporanea ti aspetta in Auditorium Parco dell… - DanieleCipriani : RT @AuditoriumPdM: ?????????????????? ?????????????????? | '??????????????' | ???????????? ???????? La grande danza contemporanea ti aspetta in Auditorium Parco della Music… - AuditoriumPdM : ?????????????????? ?????????????????? | '??????????????' | ???????????? ???????? La grande danza contemporanea ti aspetta in Auditorium Parco della… -