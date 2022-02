Danimarca Italia femminile 0-1 LIVE: Bonansea su assist di Bergamaschi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Allo stadio Municipal di Lagos il match valido per la prima giornata di Algarve Cup 2022 tra Danimarca e Italia femminile: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Municipal di Lagos, Danimarca e Italia femminile si affrontano nel match valido per l’esordio dell’Algarve Cup 2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Danimarca Italia femminile 0-0 10? Tiro Boattin – Si coordina dal limite ma spara alle stelle sugli sviluppi di corner 20? Poche emozioni – Neanche un’occasione nitida, solo un paio di tiri sbilenchi – forse condizionati dal vento – delle azzurre 25? Occasione Piemonte – Dopo un’uscita approssimativa di Christensen colpisce debolmente di testa al limite 37? Tiro ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Allo stadio Municipal di Lagos il match valido per la prima giornata di Algarve Cup 2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Municipal di Lagos,si affrontano nel match valido per l’esordio dell’Algarve Cup 2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 10? Tiro Boattin – Si coordina dal limite ma spara alle stelle sugli sviluppi di corner 20? Poche emozioni – Neanche un’occasione nitida, solo un paio di tiri sbilenchi – forse condizionati dal vento – delle azzurre 25? Occasione Piemonte – Dopo un’uscita approssimativa di Christensen colpisce debolmente di testa al limite 37? Tiro ...

