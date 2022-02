Danimarca Italia femminile 0-0 LIVE: equilibrio assoluto all’intervallo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Allo stadio Municipal di Lagos il match valido per la prima giornata di Algarve Cup 2022 tra Danimarca e Italia femminile: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Municipal di Lagos, Danimarca e Italia femminile si affrontano nel match valido per l’esordio dell’Algarve Cup 2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Danimarca Italia femminile 0-0 10? Tiro Boattin – Si coordina dal limite ma spara alle stelle sugli sviluppi di corner 20? Poche emozioni – Neanche un’occasione nitida, solo un paio di tiri sbilenchi – forse condizionati dal vento – delle azzurre 25? Occasione Piemonte – Dopo un’uscita approssimativa di Christensen colpisce debolmente di testa al limite 37? Tiro Bonansea – ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Allo stadio Municipal di Lagos il match valido per la prima giornata di Algarve Cup 2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Municipal di Lagos,si affrontano nel match valido per l’esordio dell’Algarve Cup 2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 10? Tiro Boattin – Si coordina dal limite ma spara alle stelle sugli sviluppi di corner 20? Poche emozioni – Neanche un’occasione nitida, solo un paio di tiri sbilenchi – forse condizionati dal vento – delle azzurre 25? Occasione Piemonte – Dopo un’uscita approssimativa di Christensen colpisce debolmente di testa al limite 37? Tiro Bonansea – ...

