Da Virginia Raggi a Michele Giarrusso: la fronda di iscritti (ed ex) al M5S contro il green pass (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Con il progredire delle restrizioni anti-Covid ai non vaccinati, come l’obbligo di Super green pass sui luoghi di lavoro per gli over 50, diventa sempre più difficile per gli esponenti politici non vaccinati che non hanno voluto dirlo apertamente continuare a mantenere il segreto. È il caso di Virginia Raggi, che cinque mesi fa a specifica domanda rispondeva: “La situazione è quella che ho sempre detto: sono in mano ai medici per valutare quando farlo. Seguo le prescrizioni mediche e mi fido dei dottori che stanno valutando che cosa fare e quando fare”. Si spiegherebbe soltanto in questo modo – argomenta questa mattina il Corriere della Sera – la sua mancata presenza all’hotel Parco dei Principi di Roma per incontrare Beppe Grillo, sceso da Genova nella Capitale per un confronto con i big del Movimento 5 Stelle in ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Con il progredire delle restrizioni anti-Covid ai non vaccinati, come l’obbligo di Supersui luoghi di lavoro per gli over 50, diventa sempre più difficile per gli esponenti politici non vaccinati che non hanno voluto dirlo apertamente continuare a mantenere il segreto. È il caso di, che cinque mesi fa a specifica domanda rispondeva: “La situazione è quella che ho sempre detto: sono in mano ai medici per valutare quando farlo. Seguo le prescrizioni mediche e mi fido dei dottori che stanno valutando che cosa fare e quando fare”. Si spiegherebbe soltanto in questo modo – argomenta questa mattina il Corriere della Sera – la sua mancata presenza all’hotel Parco dei Principi di Roma per incontrare Beppe Grillo, sceso da Genova nella Capitale per un confronto con i big del Movimento 5 Stelle in ...

