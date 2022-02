Curling, Pechino 2022: Svizzera qualificata alle semifinali femminili, Canada batte USA (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Svizzera è la prima squadra a qualificarsi alle semifinali del torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Le Campionesse del Mondo hanno liquidato la Corea del Sud per 8-4 e svettano in testa alla classifica generale con due vittorie di margine sulla Svezia. A seguire un gruppos di squadre con quattro successi a referto: Canada e USA (oggi lo scontro diretto si è deciso per 7-6), Giappone e Gran Bretagna. Le Campionesse d’Europa sono clamorosamente crollate contro la Cina per 8-4. Di seguito i risultati della decima sessione e la classifica generale. LIVE Italia-Danimarca Curling, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: gli azzurri devono vincere ma potrebbe non bastare per le ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Laè la prima squadra a qualificarsidel torneo difemminileOlimpiadi Invernali di. Le Campionesse del Mondo hanno liquidato la Corea del Sud per 8-4 e svettano in testa alla classifica generale con due vittorie di margine sulla Svezia. A seguire un gruppos di squadre con quattro successi a referto:e USA (oggi lo scontro diretto si è deciso per 7-6), Giappone e Gran Bretagna. Le Campionesse d’Europa sono clamorosamente crollate contro la Cina per 8-4. Di seguito i risultati della decima sessione e la classifica generale. LIVE Italia-Danimarca, Olimpiadiin DIRETTA: gli azzurri devono vincere ma potrebbe non bastare per le ...

