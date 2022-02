Crisi Ucraina-Russia, a che punto sono i negoziati? (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’Unione europea risponde con fermezza sui possibili scenari Nella giornata di ieri, 15 febbraio, si sono tenuti tra Kiev e Mosca numerosi incontri diplomatici al fine di evitare lo scontro armato. Secondo quanto dichiarato dalle autorità russe, alcune truppe in Crimea hanno fatto ritorno alle loro guarnigioni dopo aver terminato le esercitazioni. Questo potrebbe significare un rallentamento delle tensioni, ma Ursula von der Leyen avverte che la NATO non ha confermato alcun ritiro: «Però stiamo attenti, nonostante le notizie di ieri – ha detto von der Leyen – la Nato non ha ancora visto dei segni di una riduzione dell’escalation delle truppe. E, se il Cremlino dovesse scegliere la violenza contro l’Ucraina, la nostra risposta sarà forte e unita». Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, “l’inviato russo presso l’Ue, Vladimir Chizhov, ha assicurato ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’Unione europea risponde con fermezza sui possibili scenari Nella giornata di ieri, 15 febbraio, sitenuti tra Kiev e Mosca numerosi incontri diplomatici al fine di evitare lo scontro armato. Secondo quanto dichiarato dalle autorità russe, alcune truppe in Crimea hanno fatto ritorno alle loro guarnigioni dopo aver terminato le esercitazioni. Questo potrebbe significare un rallentamento delle tensioni, ma Ursula von der Leyen avverte che la NATO non ha confermato alcun ritiro: «Però stiamo attenti, nonostante le notizie di ieri – ha detto von der Leyen – la Nato non ha ancora visto dei segni di una riduzione dell’escalation delle truppe. E, se il Cremlino dovesse scegliere la violenza contro l’, la nostra risposta sarà forte e unita». Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, “l’inviato russo presso l’Ue, Vladimir Chizhov, ha assicurato ...

