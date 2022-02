Crisi ucraina, è il Giorno dell’Unità: bandiere e inno per le strade. L’Ue: «Da Mosca vogliamo le prove del ritiro» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È davvero de-escalation nella Crisi russo-ucraina? In ucraina ci credono: per il paese sono comparse bandiere nazionali ed è stato suonato l’inno, per mostrare unità contro i timori di un’invasione russa. bandiere nazionali quindi fuori dalle scuole, dagli ospedali e da molti negozi per celebrare la “Giornata dell’Unità”, una festa che il presidente Volodymyr Zelensky ha creato questa settimana dopo che la Russia ha ammassato le truppe vicino ai confini dell’ucraina. La Russia ha negato che invaderà, ma ha avvertito che potrebbe intraprendere un’azione “tecnico-militare” non specificata se le sue richieste di sicurezza, comprese le limitazioni a Kiev per l’ingresso nella Nato, non saranno soddisfatte. «Solo un Giorno normale, ma ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È davvero de-escalation nellarusso-? Inci credono: per il paese sono comparsenazionali ed è stato suonato l’, per mostrare unità contro i timori di un’invasione russa.nazionali quindi fuori dalle scuole, dagli ospedali e da molti negozi per celebrare la “Giornata”, una festa che il presidente Volodymyr Zelensky ha creato questa settimana dopo che la Russia ha ammassato le truppe vicino ai confini dell’. La Russia ha negato che invaderà, ma ha avvertito che potrebbe intraprendere un’azione “tecnico-militare” non specificata se le sue richieste di sicurezza, comprese le limitazioni a Kiev per l’ingresso nella Nato, non saranno soddisfatte. «Solo unnormale, ma ...

