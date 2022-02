Crema al latte portoghese senza forno, incredibilmente golosa! (Di mercoledì 16 febbraio 2022) A differenza della sua più famosa cugina, la crème brûlée, la Leite Creme o Crema al latte portoghese non cuoce in forno, ma in pentola! Poi viene fatta raffreddare in frigorifero per qualche ora prima di essere caramellata con un cannello da cucina. Servitela subito in modo da mantenere inalterata la sua croccantezza. Se non disponete di un bruciatore, cospargete le terrine di zucchero e infornatele in modalità grill fino a dorarle leggermente. La ricetta è semplicissima, vi serviranno pochissimi ingredienti, tutti di facile reperibilità: latte, tuorli, zucchero e maizena. Lavorateli a crudo, poi versateli in una casseruola, ma prima sciacquatela senza asciugarla. Con questo trucchetto eviterete che il composto si attacchi al fondo e ai bordi. Curiose di conoscere ogni passaggio nel ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 16 febbraio 2022) A differenza della sua più famosa cugina, la crème brûlée, la Leite Creme oalnon cuoce in, ma in pentola! Poi viene fatta raffreddare in frigorifero per qualche ora prima di essere caramellata con un cannello da cucina. Servitela subito in modo da mantenere inalterata la sua croccantezza. Se non disponete di un bruciatore, cospargete le terrine di zucchero e infornatele in modalità grill fino a dorarle leggermente. La ricetta è semplicissima, vi serviranno pochissimi ingredienti, tutti di facile reperibilità:, tuorli, zucchero e maizena. Lavorateli a crudo, poi versateli in una casseruola, ma prima sciacquatelaasciugarla. Con questo trucchetto eviterete che il composto si attacchi al fondo e ai bordi. Curiose di conoscere ogni passaggio nel ...

