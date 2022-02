Covid oggi Toscana, 3.328 contagi e 30 morti: bollettino 16 febbraio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.328 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 febbraio in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 30 morti. I nuovi casi, 1.243 confermati con tampone molecolare e 2.085 da test rapido antigenico, che portano il totale a 824.269 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dell’1,1% e raggiungono quota 754.175 (91,5% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 9.668 tamponi molecolari e 22.409 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,4% è risultato positivo. Sono invece 5.925 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 56,2% è ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.328 i nuovida coronavirus16in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 30. I nuovi casi, 1.243 confermati con tampone molecolare e 2.085 da test rapido antigenico, che portano il totale a 824.269 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dell’1,1% e raggiungono quota 754.175 (91,5% dei casi totali).sono stati eseguiti 9.668 tamponi molecolari e 22.409 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,4% è risultato positivo. Sono invece 5.925 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 56,2% è ...

