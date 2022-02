Covid oggi Sardegna, 2.877 contagi e 9 morti: bollettino 16 febbraio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2877 i contagi da coronavirus registrati oggi, 16 febbraio, in Sardegna. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 13304 tamponi.I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 28 ( -3 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 397 ( -3 ), 35584 sono i casi di isolamento domiciliare ( +683). Si registrano 9 decessi: due uomini di 71 e 96 anni e una donna di 81 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; due uomini di 62 e 83 anni e una donna di 90, residenti nella provincia del Sud Sardegna; un uomo di 71 anni, residente nella provincia di Sassari, e due residenti nella provincia di Nuoro. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2877 ida coronavirus registrati, 16, in. Lo riferisce ilcon i datidella Regione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 13304 tamponi.I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 28 ( -3 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 397 ( -3 ), 35584 sono i casi di isolamento domiciliare ( +683). Si registrano 9 decessi: due uomini di 71 e 96 anni e una donna di 81 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; due uomini di 62 e 83 anni e una donna di 90, residenti nella provincia del Sud; un uomo di 71 anni, residente nella provincia di Sassari, e due residenti nella provincia di Nuoro. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

