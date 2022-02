Covid oggi Lazio, 6.531 contagi e 23 morti. A Roma 2.816 casi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 6.531 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 16 febbraio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 23 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 13.862 tamponi molecolari e 44.930 antigenici con un tasso di positività all’11,1%. I ricoverati sono 1.844, 34 in meno da ieri, 166 le terapie intensive, 9 in meno da ieri, e 17.295 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 2.816. “Prosegue il trend in discesa dei ricoveri e oggi record di guariti, sono quasi il triplo dei nuovi casi positivi” dice l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato nel bollettino Covid quotidiano. In dettaglio i ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 6.531 i nuovida Coronavirus, 16 febbraio 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 23nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 13.862 tamponi molecolari e 44.930 antigenici con un tasso di positività all’11,1%. I ricoverati sono 1.844, 34 in meno da ieri, 166 le terapie intensive, 9 in meno da ieri, e 17.295 i guariti. Icittà sono a quota 2.816. “Prosegue il trend in discesa dei ricoveri erecord di guariti, sono quasi il triplo dei nuovipositivi” dice l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato nel bollettinoquotidiano. In dettaglio i ...

