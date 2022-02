Covid oggi Italia, Galli: “Partita con virus non è finita” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – “E’ una Partita ancora aperta, con questo virus non siamo arrivati ai supplementari. Siamo alla fine del primo tempo”. Il professor Massimo Galli, già direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, a L’aria che tira si esprime così sul quadro dell’epidemia Covid oggi in Italia. “Nei paesi ‘ricchi’ siamo in una situazione di vantaggio. Dopo aver subito svariate rimonte, compresa quella guidata da Omicron, ora i contagi sono oggettivamente in calo. Si è ridimensionato l’impatto” del virus “sugli ospedali e sulle rianimazioni. Questo è l’elemento fondamentale, è il segnale di una situazione che diventa più favorevole”, dice. Sarebbe un errore abbandonare ogni tipo di cautela. “Cosa ci aspetta in autunno non possiamo saperlo al ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – “E’ unaancora aperta, con questonon siamo arrivati ai supplementari. Siamo alla fine del primo tempo”. Il professor Massimo, già direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, a L’aria che tira si esprime così sul quadro dell’epidemiain. “Nei paesi ‘ricchi’ siamo in una situazione di vantaggio. Dopo aver subito svariate rimonte, compresa quella guidata da Omicron, ora i contagi sono oggettivamente in calo. Si è ridimensionato l’impatto” del“sugli ospedali e sulle rianimazioni. Questo è l’elemento fondamentale, è il segnale di una situazione che diventa più favorevole”, dice. Sarebbe un errore abbandonare ogni tipo di cautela. “Cosa ci aspetta in autunno non possiamo saperlo al ...

