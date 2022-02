Covid oggi Campania, 5.813 contagi e 20 morti: bollettino 16 febbraio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.813 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 16 febbraio 2022 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione, Da ieri sono stati registrati 20 nuovi decessi, 17 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 3 avvenuti in precedenza. In Campania sono 69 i pazienti Covid, ricoverati in terapia intensiva, e 1.115 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.813 i nuovida Coronavirus, 162022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione, Da ieri sono stati registrati 20 nuovi decessi, 17 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 3 avvenuti in precedenza. Insono 69 i pazienti, ricoverati in terapia intensiva, e 1.115 i pazientiricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Italia Sera.

