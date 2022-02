Covid, news. Bollettino: 59.749 nuovi casi e 278 morti. Tasso di positività al 10,8%. LIVE (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Calano le terapie intensive (-46) e i ricoveri ordinari (-475). Abrignani: "Lo stato emergenza non sarà prorogato e Cts verrà sciolto". La curva dei ricoveri comincia a scendere rapidamente: in una settimana il numero dei pazienti Covid ricoverati è diminuito del 17%. Speranza: "La pandemia non è evaporata, ma l'altissimo Tasso di vaccinazione e la variante Omicron ci mettono nella condizione di guardare con maggiore fiducia ai prossimi mesi" Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Calano le terapie intensive (-46) e i ricoveri ordinari (-475). Abrignani: "Lo stato emergenza non sarà prorogato e Cts verrà sciolto". La curva dei ricoveri comincia a scendere rapidamente: in una settimana il numero dei pazientiricoverati è diminuito del 17%. Speranza: "La pandemia non è evaporata, ma l'altissimodi vaccinazione e la variante Omicron ci mettono nella condizione di guardare con maggiore fiducia ai prossimi mesi"

Advertising

HuffPostItalia : Novak Djokovic: 'Rinuncerò a tutti i tornei se c'è l'obbligo di vaccino' - repubblica : Covid, biglietto shock in una mascherina Ffp2: 'Non usatela, è fatta da schiavi in Cina' - LaStampa : Pensioni: effetto Covid, l’Inps risparmia 1,1 miliardi - giantico : RT @tempoweb: Vaccini scaduti, l'Europa costretta a buttare 55 milioni di dosi entro fine mese #oxfam #emergency #vaccino #COVID19 #Pfizer… - tribuna_treviso : Covid, dov’è che basta il tampone? E dove non è richiesto neppure quello? Il governo ha aggiornato la lista dopo le… -