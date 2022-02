Covid, mentre in Africa è vaccinato un abitante su dieci e mancano le fiale, l’Europa butta nel cestino 55 milioni di dosi scadute (Di mercoledì 16 febbraio 2022) A fine mese, in Europa, 55 milioni di dosi di vaccino contro il Covid finiranno nel cestino poiché ormai scadute senza essere state utilizzate. Nel frattempo i trasferimenti di fiale all’Africa procedono con il contagocce: da inizio anno dall’Ue sono arrivate appena 30 milioni di dosi. A diffondere i dati sono l’organizzazione no profit Oxfam ed Emergency che ricordano come in Africa da inizio 2022 siano morte per Covid 7mila persone al giorno e come solo l’11% della popolazione sia vaccinato. Nei paesi sub subsahariani la quota scende fino al 4-5%. Significa, tra le altre cose, lasciare un terreno fertile per la proliferazione di nuove variante che rimbalzerebbero poi immediatamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) A fine mese, in Europa, 55didi vaccino contro ilfiniranno nelpoiché ormaisenza essere state utilizzate. Nel frattempo i trasferimenti diall’procedono con il contagocce: da inizio anno dall’Ue sono arrivate appena 30di. A diffondere i dati sono l’organizzazione no profit Oxfam ed Emergency che ricordano come inda inizio 2022 siano morte per7mila persone al giorno e come solo l’11% della popolazione sia. Nei paesi sub subsahariani la quota scende fino al 4-5%. Significa, tra le altre cose, lasciare un terreno fertile per la proliferazione di nuove variante che rimbalzerebbero poi immediatamente ...

