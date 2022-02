Covid Italia, da Camera ok fiducia su proroga stato emergenza (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Via libera alla Camera al voto di fiducia sul dl proroga dello stato di emergenza. I sì sono stati 452, i voti contrari 53. Il decreto legge proroga al prossimo 31 marzo lo stato d’emergenza per la pandemia da Covid, approvato dal Senato e in scadenza il prossimo 22 febbraio. Il voto finale sul provvedimento è previsto per la tarda mattinata di giovedì. Continua intanto il dibattito tra gli esperti su cosa accadrà dopo il 31 marzo. “Non credo verrà prorogato” lo stato di emergenza e “quindi si scioglierà anche il Cts”, ha detto a Rai Radio 1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, l’immunologo e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts), Sergio Abrignani. Il ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Via libera allaal voto disul dldellodi. I sì sono stati 452, i voti contrari 53. Il decreto leggeal prossimo 31 marzo lod’per la pandemia da, approvato dal Senato e in scadenza il prossimo 22 febbraio. Il voto finale sul provvedimento è previsto per la tarda mattinata di giovedì. Continua intanto il dibattito tra gli esperti su cosa accadrà dopo il 31 marzo. “Non credo verràto” lodie “quindi si scioglierà anche il Cts”, ha detto a Rai Radio 1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, l’immunologo e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts), Sergio Abrignani. Il ...

