Covid, Fiaso: «Primo netto calo dei ricoveri da tre mesi. Il 72% dei pazienti non ha copertura vaccinale adeguata» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Quasi tre pazienti su quattro ricoverati per Covid non sono vaccinati o non hanno ricevuto la dose booster a oltre 120 giorni dalla seconda dose. Stando alla rilevazione di Fiaso (Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere), a sviluppare sindromi respiratorie da Covid e ad avere necessità di ricovero, dunque, sono per il 72% pazienti che non hanno copertura vaccinale adeguata. Allo stesso tempo, il presidente di Fiaso Giovanni Migliore evidenzia che «oggi registriamo il Primo netto calo dei ricoveri da tre mesi a questa parte». «Al Nord, dove l’epidemia ha impattato maggiormente e dove la crescita era stata più repentina, la riduzione delle ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Quasi tresu quattro ricoverati pernon sono vaccinati o non hanno ricevuto la dose booster a oltre 120 giorni dalla seconda dose. Stando alla rilevazione di(Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere), a sviluppare sindromi respiratorie dae ad avere necessità di ricovero, dunque, sono per il 72%che non hanno. Allo stesso tempo, il presidente diGiovanni Migliore evidenzia che «oggi registriamo ildeida trea questa parte». «Al Nord, dove l’epidemia ha impattato maggiormente e dove la crescita era stata più repentina, la riduzione delle ...

