Cosenza | è morto il docente che si era dato fuoco davanti ad una caserma dei carabinieri di Rende | mai chiariti i motivi del gesto

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) ÈFrancesco Chiarello, ildi 33 anni che il 31 gennaio scorso a, in provincia di, si eraladeidopo essersi cosparso il corpo di benzina. Chiarello era stato soccorso da due gommisti e un carabiniere, che erano precipitati con un estintore tentando di spegnere le fiamme che avvolgevano il corpo dell’uomo. Immediatamente soccorso dai medici del 118, l’uomo era stato poi trasportato all’ospedale Annunziata di, quindi trasferito presso il Centro grandi ustionati del Cardarelli di Napoli per essere sottoposto ad alcuni interventi chirurgici a causa delle lesioni. Il 33enne aveva infatti riportato ustioni sul 70 per cento del corpo, il che ...

Immediatamente soccorso dai medici del 118, l'uomo è stato poi trasportato all'ospedale 'Annunziata' di, quindi trasferito presso il Centro grandi ustionati del Cardarelli di Napoli. Il ...commenta E'Francesco Chiarello, il docente di 33 anni che il 31 gennaio scorso a Rende () si era dato fuoco davanti la caserma della Compagnia dei carabinieri. Chiarello era ricoverato nel Centro ...L’uomo, di Cosenza, lavorava in Lombardia e da poco aveva fatto rientro in Calabria. Agli investigatori non risultano episodi pregressi di tipo penale, né militanza in gruppi ideologici estremi e i ...E’ deceduto per le gravi ustioni riportate. Il docente 33enne il 31 gennaio scorso si era dato fuoco davanti alla caserma dei carabinieri di Rende, in provincia di Cosenza, dopo essersi cosparso il ...