Cos’è il paradosso della carne con cui ci ‘giustifichiamo’ se mangiamo animali

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sebbene molti non ne siano a conoscenza, la produzione die latticini rappresenta circa il 14% di tutte le emissioni di gas serra di origine antropica, e provoca una miriade di altri danni ambientali. Come riporta The Conversation, infatti, la produzione dibovina è il principale fattore di perdita di foreste in agricoltura. L’industriaè stata collegata a tantissimi altri disastri ambientali, compreso l’inquinamento delle acque. Inoltre, mangiare troppanon fa solo male al pianeta ma anche alla salute: per esempio, consumare troppa, in particolarerossa lavorata, aumenta il rischio di sviluppare il tumore del colon-retto. Uno dei rischi maggiori dell’allevamento intensivo diè il sovraffollamento: in ...