Cosa c’è dietro l’incidente Nato-Russia nel Mediterraneo

Leggi su formiche

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa statale russa Ria Novosti, alcune fregate dellahanno cercato di effettuare una ricognizione elettronica delle navi russe impegnate nelle esercitazioni nel Marorientale. Ria cita “una fonte ben informata” su questo incidente avvenuto ieri, 15 febbraio, nella porzione orientale del bacino. In risposta alle azioni aggressive della, spiega la fonte, gli equipaggi degli incrociatori missilistici russi hanno rilevato le emissioni radar delle navi dell’Alleanza atlantica, tracciato i parametri dei loro spostamenti e “li hanno presi sotto scorta”, ossia messi sotto tiro. La notizia diffusa da Ria è subito stata pubblicata da Sputnik, un altro media outlet del Cremlino che diffonde la narrazione putiana in diverse lingue per essere più efficace a livello internazionale. Sputnik ...