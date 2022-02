Coronavirus, ultime notizie 16 febbraio 2022: il futuro del Green pass e i dati della vaccinazione (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Appena ieri 15 febbraio è entrato in vigore l’obbligo di Super Green pass per i lavoratori over 50, e sul futuro della certificazione verde si discute e anche parecchio. Il prossimo 31 marzo scadrà lo stato di emergenza e secondo quanto filtra potrebbe non essere necessario il rinnovo. Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, a Rai Radio 1, ha spiegato: “Fortunatamente i dati della pandemia ci dicono che siamo in una fase positiva, ma il virus c’è ancora e dobbiamo fare un ultimo sforzo per portare il Paese fuori da questa situazione“ e sulla fine del Green pass “Credo che sia uno scenario possibile, dobbiamo completate la somministrazione delle terze dosi ma con questo ritmo per marzo potremmo aver finito e così si potrà aprire uno ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Appena ieri 15è entrato in vigore l’obbligo di Superper i lavoratori over 50, e sulcertificazione verde si discute e anche parecchio. Il prossimo 31 marzo scadrà lo stato di emergenza e secondo quanto filtra potrebbe non essere necessario il rinnovo. Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, a Rai Radio 1, ha spiegato: “Fortunatamente ipandemia ci dicono che siamo in una fase positiva, ma il virus c’è ancora e dobbiamo fare un ultimo sforzo per portare il Paese fuori da questa situazione“ e sulla fine del“Credo che sia uno scenario possibile, dobbiamo completate la somministrazione delle terze dosi ma con questo ritmo per marzo potremmo aver finito e così si potrà aprire uno ...

Advertising

Fabiostefano85 : RT @Stefano50558257: Impossibile. Non hanno green pass, non hanno obblighi vaccinali, mascherine all'aperto. È sicuramente una fake.... 'Co… - ecehankoc : RT @Stefano50558257: Impossibile. Non hanno green pass, non hanno obblighi vaccinali, mascherine all'aperto. È sicuramente una fake.... 'Co… - Stefano50558257 : Impossibile. Non hanno green pass, non hanno obblighi vaccinali, mascherine all'aperto. È sicuramente una fake....… - infoitinterno : Coronavirus: 235 casi a Lecco nelle ultime 24 ore - infoitinterno : Coronavirus: 3 decessi e impennata di contagi nelle ultime 24 in Trentino -