Coronavirus | 59 749 nuovi casi e 278 decessi Si svuotano gli ospedali | -475 ricoverati con sintomi e -46 in terapia intensiva

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sono 59.749 idi infezione da Sars-Cov-2 accertati nelle ultime 24 ore a fronte di 555mila tamponi processati, di cui 406.477 test antigenici rapidi, con un’incidenza pari al 10,8%. Iriportati sono 278, di cui 38 degli scorsi giorni ma comunicati solo oggi. Continuano a svuotarsi i reparti degli: il saldo ingressi-uscite dell’ultimo giorno è -475conin area medica e -46 pazienti Covid in, dove si sono registrati 75 ingressi. Da lunedì ad oggi sono stati individuati 159.231, circa 65mila in meno dei 224.378 degli stessi tre giorni della scorsa settimana. Il confronto degli altri indicatori conferma il netto miglioramento della situazione, pur restando i ...

Super Green pass, a Torino controlli per metropolitana e autobus