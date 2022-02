Coronavirus, 278 morti e 59.749 contagi in un giorno: ricoveri in calo, il tasso di positività sale al 10,8% (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il bollettino del 16 febbraio 2022 Il bollettino nazionale diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute sui dati Covid in Italia registra per le ultime 24 ore 59.749 nuovi positivi. Un dato in calo rispetto a quello segnalato ieri, quando i contagi erano stati 70.852. Anche sul fronte dei decessi la curva registra un decremento: sono 278 i morti legati al virus nell’ultima giornata contro i 388 del precedente monitoraggio. Gli attualmente positivi scendono a quota 1.480.113 (ieri 1.550.410). La situazione negli ospedali Oggi, 16 febbraio, sono 75 i nuovi ingressi di positivi al virus entrati in terapia intensiva. Un dato in diminuzione rispetto agli 87 di ieri. Il totale dei ricoveri nei reparti di rianimazione è di 1.073 positivi, ieri 1.119. Anche sul fronte delle aree mediche la curva ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il bollettino del 16 febbraio 2022 Il bollettino nazionale diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute sui dati Covid in Italia registra per le ultime 24 ore 59.749 nuovi positivi. Un dato inrispetto a quello segnalato ieri, quando ierano stati 70.852. Anche sul fronte dei decessi la curva registra un decremento: sono 278 ilegati al virus nell’ultima giornata contro i 388 del precedente monitoraggio. Gli attualmente positivi scendono a quota 1.480.113 (ieri 1.550.410). La situazione negli ospedali Oggi, 16 febbraio, sono 75 i nuovi ingressi di positivi al virus entrati in terapia intensiva. Un dato in diminuzione rispetto agli 87 di ieri. Il totale deinei reparti di rianimazione è di 1.073 positivi, ieri 1.119. Anche sul fronte delle aree mediche la curva ...

