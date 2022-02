Conte, l’avvocato rimasto senza popolo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Quasi quattro anni fa un candidato per caso fu incoronato presidente del Consiglio. Ma della stagione appena passata è destinata a rimanere solo la polvere di 5 stelle. Da avvocato del popolo ad avvocato senza popolo è un attimo. Giusto il tempo di perdere la poltrona di presidente del Consiglio. La parabola di Giuseppe Conte sarà certamente oggetto di studio, in quanto, tra i leader che si sono affacciati sulla scena di quella che impropriamente viene chiamata seconda Repubblica, la sua è una storia unica e probabilmente irripetibile. Fino alla primavera di quattro anni fa, il capo politico dei 5 stelle era un perfetto sconosciuto, ignoto non solo all’opinione pubblica, ma anche ai cronisti. Poi, nel pieno delle consultazioni per il nuovo governo, a seguito del terremoto delle elezioni del 18 marzo, ecco spuntare il ... Leggi su panorama (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Quasi quattro anni fa un candidato per caso fu incoronato presidente del Consiglio. Ma della stagione appena passata è destinata a rimanere solo la polvere di 5 stelle. Da avvocato delad avvocatoè un attimo. Giusto il tempo di perdere la poltrona di presidente del Consiglio. La parabola di Giuseppesarà certamente oggetto di studio, in quanto, tra i leader che si sono affacciati sulla scena di quella che impropriamente viene chiamata seconda Repubblica, la sua è una storia unica e probabilmente irripetibile. Fino alla primavera di quattro anni fa, il capo politico dei 5 stelle era un perfetto sconosciuto, ignoto non solo all’opinione pubblica, ma anche ai cronisti. Poi, nel pieno delle consultazioni per il nuovo governo, a seguito del terremoto delle elezioni del 18 marzo, ecco spuntare il ...

