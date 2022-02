Consumi a picco, il Pil frena, gli esperti pessimisti: non ne usciremo anche dopo la fine della pandemia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nuova seria battuta d’arresto nei Consumi con -25,1% su gennaio 2020 e un dato degli ultimi 12 mesi a -19,9% rispetto al periodo febbraio 2019 – gennaio 2020. E’ uno dei dati che emergono dall’Osservatorio Confimprese-EY sui Consumi di mercato, che analizza i dati di gennaio 2022 sullo stesso mese del 2020: quando la pandemia non era ancora scoppiata, con un trend mese rispetto al 2021 molto positivo ma relativo a un gennaio 2021 di fase lockdown (+62%). Se fermiamo il confronto degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti le vendite sono cresciute invece del +31,5%. Siamo, dunque, di fronte a una situazione di criticità del retail, che dopo la fiammata dell’ultimo trimestre 2021, accusa la forte spinta inflazionistica e l’aumento del prezzo dell’energia. Il caro bollette e l’economia reale che non riparte, gli ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nuova seria battuta d’arresto neicon -25,1% su gennaio 2020 e un dato degli ultimi 12 mesi a -19,9% rispetto al periodo febbraio 2019 – gennaio 2020. E’ uno dei dati che emergono dall’Osservatorio Confimprese-EY suidi mercato, che analizza i dati di gennaio 2022 sullo stesso mese del 2020: quando lanon era ancora scoppiata, con un trend mese rispetto al 2021 molto positivo ma relativo a un gennaio 2021 di fase lockdown (+62%). Se fermiamo il confronto degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti le vendite sono cresciute invece del +31,5%. Siamo, dunque, di fronte a una situazione di criticità del retail, chela fiammata dell’ultimo trimestre 2021, accusa la forte spinta inflazionistica e l’aumento del prezzo dell’energia. Il caro bollette e l’economia reale che non riparte, gli ...

Advertising

SecolodItalia1 : Consumi a picco, il Pil frena, gli esperti pessimisti: non ne usciremo anche dopo la fine della pandemia… - ileana_stanga : @GiorgiaMeloni @MarcoCerreto @FratellidItalia Già ... Non avevano calcolo che gli over 50 sono tutti o incazzati o… - AljebrAnalytics : RT @Staffetta: Consumi di #gas in Italia ai massimi del decennio nel 2021. Stabili i flussi dalla #Russia, in aumento dall'Algeria. Il @tap… - ASemionovic : Poracci bisogna capirli i petrolieri, hanno sofferto tanto quei 7/8 mesi del 2020 coi prezzi e i consumi colati a p… - sposaisterica : @nomoreaudrey @SimoDeMeuron @caralamiave Follia, follia pura!! Non andavo già da nessuna parte. Adesso i consumi, p… -