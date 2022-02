Consulta, il presidente Amato: «Il referendum non era sull’eutanasia: feriti da chi dice che non sappiamo cosa sia la sofferenza» – Il video (Di mercoledì 16 febbraio 2022) «Sorpresa e amarezza diffusa nella decisione di ieri ma il problema è che si è usato in modo improprio l’espressione “referendum sull’eutanasia”. Il referendum non era affatto sull’eutanasia ma sull’omicidio del consenziente». Con questa aspra critica sull’utilizzo improprio del linguaggio il presidente della Corte costituzionale Giuliano Amato ha aperto la conferenza stampa dopo la bocciatura di ieri sera relativa all’ammissibilità del requisito referendario sull’omicidio del consenziente. «Sentire che chi ha preso la decisione che abbiamo preso noi ieri non sa cosa sia la sofferenza mi ha ferito, ha ferito ingiustamente tutti noi. La parola eutanasia è stato usata in modo fuorviante», ha concluso Amato su questo tema, rimandando al ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 febbraio 2022) «Sorpresa e amarezza diffusa nella decisione di ieri ma il problema è che si è usato in modo improprio l’espressione “”. Ilnon era affattoma sull’omicidio del consenziente». Con questa aspra critica sull’utilizzo improprio del linguaggio ildella Corte costituzionale Giulianoha aperto la conferenza stampa dopo la bocciatura di ieri sera relativa all’ammissibilità del requisito referendario sull’omicidio del consenziente. «Sentire che chi ha preso la decisione che abbiamo preso noi ieri non sasia lami ha ferito, ha ferito ingiustamente tutti noi. La parola eutanasia è stato usata in modo fuorviante», ha conclusosu questo tema, rimandando al ...

