Conferenza stampa Xavi: «Partita da Champions, non siamo i favoriti» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Conferenza stampa Xavi prima del Napoli: «È una sfida da Champions. Non siamo favoriti, sarà una sfida equilibrata» L’allenatore del Barcellona Xavi ha parlato ai media prima dell’andata dei sedicesimi di Europa League contro il Napoli: «Per noi è un’opportunità. Abbiamo un obiettivo, che è quello di entrare in Champions League l’anno prossimo. O entrando nei primi quattro o passando per l’Europa League. A noi serve il tifo della gente, ci aspettiamo una grande atmosfera. Non abbiamo avuto fortuna nel sorteggio, siamo di fronte al Napoli, altra squadra da Champions. L’obiettivo è andare il più lontano possibile». SULL’IMPORTANZA DELL’EUROPA LEAGUE – «Lo sappiamo, vorremmo essere in Champions, è ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022)prima del Napoli: «È una sfida da. Non, sarà una sfida equilibrata» L’allenatore del Barcellonaha parlato ai media prima dell’andata dei sedicesimi di Europa League contro il Napoli: «Per noi è un’opportunità. Abbiamo un obiettivo, che è quello di entrare inLeague l’anno prossimo. O entrando nei primi quattro o passando per l’Europa League. A noi serve il tifo della gente, ci aspettiamo una grande atmosfera. Non abbiamo avuto fortuna nel sorteggio,di fronte al Napoli, altra squadra da. L’obiettivo è andare il più lontano possibile». SULL’IMPORTANZA DELL’EUROPA LEAGUE – «Lo sappiamo, vorremmo essere in, è ...

Advertising

juventusfc : Due giorni al #DerbyDellaMole, continuiamo a prepararci al JTC ???? Domani alle 14:00 la conferenza stampa di Mister… - Antonio_Tajani : Vince la linea di @forza_italia. Abbiamo difeso il settore vitivinicolo. Approvata nel testo della relazione per la… - BR_Sprecher : #DecisioneCF #CoronaInfoCH? Conferenza stampa del Consiglio federale?sul?coronavirus.? Il 16 febbraio 2022?alle 14.… - FUniVerde : AMBIENTE IN COSTITUZIONE: ORA LEGGI E SENTENZE A DIFESA DEL BELPAESE In conferenza stampa al Senato, ripercorse le… - eli_caria : @GiorgiaMeloni Questa Dott.ssa è come Zangrillo che diceva, pochi mesi dopo linizio della pandemia, che il virus e… -