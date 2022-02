Conferenza stampa Sarri: «C’è preoccupazione per il Porto. Immobile? Giochiamo sempre in 11» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico alla vigilia del match d’Europa League tra il Porto e la sua Lazio Alla vigilia della gara d’Europa League tra Porto e Lazio, Maurizio Sarri risponde alle domande dei cronisti presenti. REGOLAMENTO EUROPA LEAGUE – «Sapete come la penso, porterà tantissime partite supplementari, è discutibile. Il gol in trasferta poteva essere anacronistico, ma servirebbe unmodo per non dilatare queste partite a 65/70 ore dalla successiva». Immobile – «Giocheremo in 11 in tutti i casi, ci siamo arrangiati bene prima della sosta e lo faremo sensa storie. Udine? Vediamo se comincia a lavorare, se sfebbra e se si può portare ad Udine. Non sarà al meglio, ma ci fa comodo anche all’80%». Porto – «Questa è una ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022): le parole del tecnico alla vigilia del match d’Europa League tra ile la sua Lazio Alla vigilia della gara d’Europa League trae Lazio, Mauriziorisponde alle domande dei cronisti presenti. REGOLAMENTO EUROPA LEAGUE – «Sapete come la penso, porterà tantissime partite supplementari, è discutibile. Il gol in trasferta poteva essere anacronistico, ma servirebbe unmodo per non dilatare queste partite a 65/70 ore dalla successiva».– «Giocheremo in 11 in tutti i casi, ci siamo arrangiati bene prima della sosta e lo faremo sensa storie. Udine? Vediamo se comincia a lavorare, se sfebbra e se si può portare ad Udine. Non sarà al meglio, ma ci fa comodo anche all’80%».– «Questa è una ...

