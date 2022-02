Conferenza stampa Pedri | «Xavi guarda il calcio come me Osimhen ci preoccupa»

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il centrocampista del Barcellonaha parlato alla vigilia della partita contro il Napoli, giovane centrocampista del Barcellona, ha parlato inalla vigilia della partita contro il Napoli. NAPOLI – «Loro hanno un ottimo centrocampo. Conosco bene Fabian, mi trovo bene con lui ma non ho avuto modo di parlargli. E’ un giocatore di qualità, con un ottimo tiro, speriamo non sia in giornata. Sarà una bella sfida, speriamo di poter vincere». KOEMAN E– «Sono due allenatori che mi hanno dato molto. Koeman ha scommesso su di me, è stato importante.ilme e sia a me che a Gavi sta aiutando molto». PERICOLI AZZURRI – «Ci vengono mostrate tante immagini degli avversari, anche ...

Dopo che ieri il cancelliere tedesco Olaf Scholz, incon il presidente russo, Vladimir Putin, ha evidenziato che l'Ucraina non sarebbe entrata nella Nato finché loro due fossero ...... giovane centrocampista del Barcellona, ha parlato inalla vigilia della partita contro il Napoli. NAPOLI - "Loro hanno un ottimo centrocampo. Conosco bene Fabian, mi trovo bene con ...Pedri, talentuoso centrocampista classe 2002 del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa prima della gara col Napoli, affiancando il tecnico Xavi. Sull'importanza dell'Europa League: "Per noi ha ...In vista della gara di domani tra Porto e Lazio, in programma all'Estádio do Dragão l'attaccante Evanilson è intervenuto insieme al tecnico Sérgio Conceição in conferenza stampa: "Le aspettative sono ...