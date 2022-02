Conferenza stampa Gasperini: «L’Olympiacos non perde mai. Non respiriamo pessimisimo» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha parlato alla vigilia della partita contro L’Olympiacos Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro L’Olympiacos. OLYMPIACOS – «Non devo presentarli io, sono una squadra che domina il campionato e non perde mai, ha un organico molto numeroso, alterna il 4-3-3 al 4-2-3-1, conosciamo Manolas e Sokratis, ma anche in attacco hanno diverse alternative, ci sono giocatori rapidi e pericolosi. Sarà una gara di valore internazionale». PESSIMISMO – «Noi questo pessimismo non lo respiriamo. Se lo respira qualcun altro deve stare attento a non intossicarsi. Ma non riguarda noi». VINCERE EUROPA LEAGUE – «Non credo sia corretto ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’allenatore dell’Atalantaha parlato alla vigilia della partita controGian Piero, allenatore dell’Atalanta, ha parlato inalla vigilia della partita di Europa League contro. OLYMPIACOS – «Non devo presentarli io, sono una squadra che domina il campionato e nonmai, ha un organico molto numeroso, alterna il 4-3-3 al 4-2-3-1, conosciamo Manolas e Sokratis, ma anche in attacco hanno diverse alternative, ci sono giocatori rapidi e pericolosi. Sarà una gara di valore internazionale». PESSIMISMO – «Noi questo pessimismo non lo. Se lo respira qualcun altro deve stare attento a non intossicarsi. Ma non riguarda noi». VINCERE EUROPA LEAGUE – «Non credo sia corretto ...

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Draghi nei Laboratori Gran Sasso: 'Poche donne nella scienza, investiamo un miliardo per arrivare al 35%' Così il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa dopo la visita nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso insieme al premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi. DRAGHI: 'ITALIA NON HA ...

Conferenza stampa Conceicao: "Che ricordi alla Lazio! Passerà la squadra migliore" ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'allenatore del Porto Conceicao ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Lazio Sergio Conceicao, allenatore del Porto, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro la Lazio. ...

Expo Dubai: domani Imprudente a conferenza stampa su progetto Gal Costa Trabocchi Regione Abruzzo Barcellona, Xavi: “Ora l’obiettivo è vincere contro il Napoli” L’allenatore del Barcellona, Xavi, è intervenuto ai microfoni della UEFA per parlare della sfida di domani, appena prima della conferenza stampa. “Qual è l’obiettivo in Europa League? Ora è vincere ...

Festival di Sanremo 2022, Ana Mena spegne le polemiche Spettacoli e Cultura - Festival di Sanremo 2022: parla Ana Mena Ieri durante la conferenza stampa Ana Mena ha voluto esprimere la sua in merito alle critiche che erano state sollevate sulle sue ...

