Concessioni balneari, il M5S plaude allo stop del Governo: “Ora sia il Campidoglio a gestire Ostia” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ostia – “La nostra battaglia contro le proroghe delle Concessioni balneari trova finalmente un degno riconoscimento a livello centrale. Dopo lo stop imposto dalla sentenza del Consiglio di Stato del 20 ottobre scorso (leggi qui), la volontà del Governo di porre fine a tale prassi a partire dal 1 gennaio 2024 (leggi qui) apre finalmente le porte a procedure di assegnazione più trasparenti, meritocratiche ed eque, basate su bandi pubblici che terranno conto degli investimenti per migliorare la qualità dei servizi offerti e degli interventi contro il cosiddetto ‘caro ombrellone'”. Così in una nota congiunta i gruppi consiliari capitolini Movimento 5 Stelle 2050 e Lista Civica Virginia Raggi Ecologia e Innovazione, che spiegano: “E’ una decisione che accogliamo con grande favore, dal momento che ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 16 febbraio 2022)– “La nostra battaglia contro le proroghe delletrova finalmente un degno riconoscimento a livello centrale. Dopo loimposto dalla sentenza del Consiglio di Stato del 20 ottobre scorso (leggi qui), la volontà deldi porre fine a tale prassi a partire dal 1 gennaio 2024 (leggi qui) apre finalmente le porte a procedure di assegnazione più trasparenti, meritocratiche ed eque, basate su bandi pubblici che terranno conto degli investimenti per migliorare la qualità dei servizi offerti e degli interventi contro il cosiddetto ‘caro ombrellone'”. Così in una nota congiunta i gruppi consiliari capitolini Movimento 5 Stelle 2050 e Lista Civica Virginia Raggi Ecologia e Innovazione, che spiegano: “E’ una decisione che accogliamo con grande favore, dal momento che ...

