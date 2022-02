Come preparare la colazione: tre menu per l’inverno (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Chi dice che la colazione deve essere sempre uguale tutto l’anno? Gli esperti concordano nell’affermare che il primo pasto del mattino non deve essere monotono, ma è possibile renderlo vario e allegro: dai prodotti da forno ai pancake, dalle spremute alle centrifughe, dai biscotti alle marmellate fino alle creme spalmabili: la colazione può essere sempre diversa e invitante, ricca di frutti e colori, seguendo il ritmo delle stagioni. Lo conferma il dott. Michelangelo Giampietro, specialista in Scienza dell’Alimentazione e in Medicina dello Sport, che in collaborazione con “Io Comincio Bene” – il portale dedicato a chi ama la prima colazione – ha messo a punto tre proposte di menu per una sana ed equilibrata prima colazione “invernale”, da preparare e gustare a casa, in base a tre ... Leggi su dilei (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Chi dice che ladeve essere sempre uguale tutto l’anno? Gli esperti concordano nell’affermare che il primo pasto del mattino non deve essere monotono, ma è possibile renderlo vario e allegro: dai prodotti da forno ai pancake, dalle spremute alle centrifughe, dai biscotti alle marmellate fino alle creme spalmabili: lapuò essere sempre diversa e invitante, ricca di frutti e colori, seguendo il ritmo delle stagioni. Lo conferma il dott. Michelangelo Giampietro, specialista in Scienza dell’Alimentazione e in Medicina dello Sport, che in collaborazione con “Io Comincio Bene” – il portale dedicato a chi ama la prima– ha messo a punto tre proposte diper una sana ed equilibrata prima“invernale”, dae gustare a casa, in base a tre ...

