Cislago | abbatte segnaletica e scappa | incastrato dalle telecamere

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ha abbattuto in velocità la verticale ed è fuggito, ma la polizia locale lo ha identificato grazie a una serrata attività d'indagine. E' successo a, dove il 10 febbraio scorso, nella trafficata via Cesare Battisti, un 60enne del Comasco alla guida di una Mercedes ha abbattuto la stradale all'altezza del ristorante "Marisa" L'articolo proviene da Il Notiziario.

