Chizhov rassicura gli europei | ' Nessun attacco oggi né nel prossimo mese'

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) L'inviato russo presso l'Ue, Vladimir, ha assicurato 'che non ci sarà alcunall'Ucraina questo mercoledì. Né ci sarà un'escalation nella prossima settimana, né nella settimana ...

L'inviato russo presso l'Ue, Vladimir Chizhov, ha assicurato "che non ci sarà alcun attacco all'Ucraina questo mercoledì. Né ci sarà un'escalation nella prossima settimana, né nella settimana successiva, né nel prossimo mese". "Le guerre ..."