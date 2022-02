Chiara Ferragni vestita malissimo? Ecco le foto che lo confermano!

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)? È successo! L’imprenditrice digitale italiana più famosa del momento è a New York per la NY Fashion Week, e ha deciso di indossare un look al quanto discutibile! Scopriamo i retroscena su questa guida di stile targata CheDonna! La grande Coco Chanel disse: “La moda passa, lo stile resta”. Lo sapeva L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

luciaLFfucci : RT @trenchxtyy: Chiara Ferragni è un’icona - headuptotheski : RT @trenchxtyy: Chiara Ferragni è un’icona - scareyouaway : RT @trenchxtyy: Chiara Ferragni è un’icona - BHXG90bis : RT @_teatrodira: E POI CI SONO LE RISPOSTE DI CHIARA FERRAGNI ???????????????????????????????? - wildfl0werannie : Chiara Ferragni bella vera ma chi la veste è passibile di denuncia dai -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

Luisa Ranieri esono tra le ospiti della sfilata Michael Kors alla fashion week di New York. L'influencer imprenditrice 34enne torna nella city dopo due anni di assenza. E l'attrice 48enne va alla ...Dal mondo social: Veronica Ferraro , una delle più note fashion blogger, fondatrice di The fashion fruit e migliore amica di; Nina Rima "modella bionica", come ha voluto definirsi ...Chiara Ferragni ha sempre dimostrato di essere davvero una buongustaia… ma il suo ritorno va a New York è stato segnato da qualcosa di davvero inaspettato per lei. Per la moglie di Fedez è giunto il ...Chiara Ferragni vestita malissimo? È successo! L’imprenditrice digitale italiana più famosa del momento è a New York per la NY Fashion Week, e ha deciso di indossare un look al quanto discutibile!