Chiara Ferragni lancia l' accessorio indispensabile per il trend della pancia scoperta

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Oops, l'ha fatto di nuovo: la regina di Instagram è riuscita con un post a diventare di nuovo virale. A passare di commento in commento social un oggetto sui generis da lei sfoggiato in combo a uno dei look scelti per New York. E adesso più cool di un farmaco per problemi intestinali non ce n'è

Divine in bianco , cosìe Luisa Ranieri sono state immortalate a New York durante la settimana della moda. Due stili diversi, che si adattano perfettamente alle scelte in fatto di moda che caratterizzano l'...Luisa Ranieri esono tra le ospiti della sfilata Michael Kors alla fashion week di New York. L'influencer imprenditrice 34enne torna nella city dopo due anni di assenza. E l'attrice 48enne va alla ...Chiara Ferragni è volata a New York per la Fashion Week e sta documentando sui social tutti i suoi outfit (anche) lontano dalle passerelle. E l’ultimo look sfoggiato su Instagram ci ha decisamente ...Parigi e New York guarda 2772 • di Stile e trend Chiara Ferragni a New York per le sfilate: quanto costa una notte nell'hotel con gli orsacchiotti Dopo due anni di assenza, Chiara Ferragni torna ...