Chiara Ferragni a New York | i look dell’influencer oltre la Fashion Week

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)è atterrata a Newper partecipare alla, e le valigie che si è portata sono tante. Dopo due anni lontana dalla Grande Mela,torna agguerrita per le trade di New, con una serie di scelte di stile che vanno dal discutibile al genio. I suoi outfit dividono, ma senz’altro si fanno ricordare. L’imprenditrice digitale è volata a Newper le sfilate Autunno/Inverno 2022-23, con lei cinque maxi trolley. In America ci si va preparate. E quali migliori compagni di viaggio di Chanel, Blumarine, Prada, Miu Miu. I treche hanno colpito di più i social rappresentano tutto ciò che laha sempre affermato di sé: sicurezza e innovazione. Vediamoli. ...

