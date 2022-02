Chiara Becchimanzi al Teatro de’ Servi di Roma, con il divertente spettacolo ‘Terapia di Gruppo’ (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’attrice, attivista e autrice Chiara Becchimanzi porta in scena ‘Terapia di Gruppo’ nuova stand up comedy femminile italiana per ridere sulla psiche umana dopo due anni di pandemia. LEGGI ANCHE: — Weekend a Roma, gli eventi da non perdere questo fine settimana Uno spettacolo che, con particolare attualità, porta in scena l’umanità e gli spettatori stessi, ognuno con il proprio “fardello” psicologico; un esilarante flusso di coscienza che esplora le idiosincrasie e gli stereotipi a cui purtroppo siamo fin troppo avvezzi, fra ironia al femminile e stand up comedy, ma anche attivismo e impegno sociale. Un modo per ridere insieme con intelligenza e sarcasmo sulla psicologia umana, attraverso uno spettacolo che improvvisa, gioca con il pubblico e con i luoghi ... Leggi su funweek (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’attrice, attivista e autriceporta in scenadinuova stand up comedy femminile italiana per ridere sulla psiche umana dopo due anni di pandemia. LEGGI ANCHE: — Weekend a, gli eventi da non perdere questo fine settimana Unoche, con particolare attualità, porta in scena l’umanità e gli spettatori stessi, ognuno con il proprio “fardello” psicologico; un esilarante flusso di coscienza che esplora le idiosincrasie e gli stereotipi a cui purtroppo siamo fin troppo avvezzi, fra ironia al femminile e stand up comedy, ma anche attivismo e impegno sociale. Un modo per ridere insieme con intelligenza e sarcasmo sulla psicologia umana, attraverso unoche improvvisa, gioca con il pubblico e con i luoghi ...

