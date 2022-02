Chi l’ha visto?, anticipazioni puntata 16 febbraio 2022: ultime news su Liliana Resinovich, i casi di stasera (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Torna, come ogni mercoledì, l’appuntamento con Chi l’ha visto?, il programma di approfondimento e attualità che con inchieste e servizi si occupa principalmente di segnalazioni e persone scomparse. Alla conduzione, come sempre, la giornalista Federica Sciarelli, pronta ad accogliere il pubblico stasera su Rai 3, a partire dalle 21.20. Chi l’ha visto? anticipazioni 16 febbraio 2022 Questa sera la trasmissione tornerà, con tutti gli aggiornamenti, sul caso di Liliana Resinovich. Poi si occuperà della misteriosa scomparsa di Chiara, la donna di Ostia alla quale è stata svuotata la casa pochi giorni prima di scomparire. Chi le ha portato via tutto? E perché? Che fine hanno fatto i suoi tre cani? Chi l’ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Torna, come ogni mercoledì, l’appuntamento con Chi?, il programma di approfondimento e attualità che con inchieste e servizi si occupa principalmente di segnalazioni e persone scomparse. Alla conduzione, come sempre, la giornalista Federica Sciarelli, pronta ad accogliere il pubblicosu Rai 3, a partire dalle 21.20. Chi16Questa sera la trasmissione tornerà, con tutti gli aggiornamenti, sul caso di. Poi si occuperà della misteriosa scomparsa di Chiara, la donna di Ostia alla quale è stata svuotata la casa pochi giorni prima di scomparire. Chi le ha portato via tutto? E perché? Che fine hanno fatto i suoi tre cani? Chi...

