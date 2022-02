Charlene di Monaco debilitata | l’ultimo bollettino ufficiale e il piano di cura

Leggi su dilei

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)diè ancora ricoverata in una clinica svizzera fino a data da destinarsi. La Principessa pare sia ancora fortementesulle sue condizioni di salute riporta che ci vorrà ancora del tempo prima di rivederla a Palazzo.diè stata colpita lo scorso anno da una grave infezione a naso, gola e orecchie che le ha impedito per mesi di lasciare il Sudafrica dove era andata per una missione in favore dei rinoceronti. Lì ha subito tre interventi in anestesia totale e secondo le dichiarazioni di un suo amico ha rischiato di morire. Tornata a Montecarlo lo scorso novembre, non è stata in grado di riprendere la sua vita normale e fortemente provata fisicamente e psicologicamente, è stato ...