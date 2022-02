Cercasi giovani storytellers per raccontare le Voci tra i Confini (Di mercoledì 16 febbraio 2022) giovani aspiranti storytellers Cercasi! C’è tempo fino al 28 febbraio per candidarsi alla call “Voci Tra i Confini” lanciata da Cas*Aupa nelle scorse settimane! Il circolo Arci con sede in via Val Aupa, a Udine, si rivolge con questo nuovo progetto – finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell’ambito dei bandi per la promozione del patrimonio etnografico – a ragazze e ragazzi, dai 18 ai 30 anni, residenti a Udine, Farra d’Isonzo, ma anche in Carnia, nel Gemonese e nelle Valli del Natisone. Per presentare la propria candidatura è sufficiente entrare sul sito e compilare il form dedicato. QUALI LE ATTIVITÁ IN PROGRAMMA – Individuati i giovani, il gruppo di lavoro comincerà con un percorso di formazione sul metodo etnografico e sulla produzione di contenuti (podcast, ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 16 febbraio 2022)aspiranti! C’è tempo fino al 28 febbraio per candidarsi alla call “Tra i” lanciata da Cas*Aupa nelle scorse settimane! Il circolo Arci con sede in via Val Aupa, a Udine, si rivolge con questo nuovo progetto – finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell’ambito dei bandi per la promozione del patrimonio etnografico – a ragazze e ragazzi, dai 18 ai 30 anni, residenti a Udine, Farra d’Isonzo, ma anche in Carnia, nel Gemonese e nelle Valli del Natisone. Per presentare la propria candidatura è sufficiente entrare sul sito e compilare il form dedicato. QUALI LE ATTIVITÁ IN PROGRAMMA – Individuati i, il gruppo di lavoro comincerà con un percorso di formazione sul metodo etnografico e sulla produzione di contenuti (podcast, ...

Advertising

udine20 : Cercasi giovani storytellers per raccontare le Voci tra i Confini - - emilioemiliani : Francesco Emiliani: guida divertente e divertita. Ma le agenzie vogliono direttori creativi così? Colti e non nel s… - CorriereRomagna : 'Cercasi giovani con 5mila followers per fare conoscere San Leo e Verucchio' - -

Ultime Notizie dalla rete : Cercasi giovani Cercasi giovani aspiranti storytellers Giovani aspiranti storytellers cercasi! C'è tempo fino al 28 febbraio per candidarsi alla call 'Voci Tra i Confini' lanciata da Cas*Aupa nelle scorse settimane! Il circolo Arci con sede in via Val ...

A Recco le storie di 'Argonauti' ... si compone di quattro linee creative: "Cercasi storie", "Ritratto di una città", "Sinfonia di una ... la Pro Recco, formata da un gruppo di giovani amici a misura di campione. Gli eroi della Pro Recco ...

Cercasi giovani aspiranti storytellers Il Friuli Cercasi giovani storytellers per raccontare le Voci tra i Confini Giovani aspiranti storytellers cercasi! C’è tempo fino al 28 febbraio per candidarsi alla call “Voci Tra i Confini” lanciata da Cas*Aupa nelle scorse settimane! Il circolo Arci con sede in via Val ...

TOTTENHAM - Conte: "Gli Spurs cercano giocatori giovani, Bentancur e Kulusevski ci daranno una mano" Bentancur e Kulusevski sono il prospetto ideale per il Tottenham. Perché il Tottenham cerca giocatori giovani, giocatori da far crescere, da far sviluppare, non giocatori pronti. Questo è il discorso.

aspiranti storytellers! C'è tempo fino al 28 febbraio per candidarsi alla call 'Voci Tra i Confini' lanciata da Cas*Aupa nelle scorse settimane! Il circolo Arci con sede in via Val ...... si compone di quattro linee creative: "storie", "Ritratto di una città", "Sinfonia di una ... la Pro Recco, formata da un gruppo diamici a misura di campione. Gli eroi della Pro Recco ...Giovani aspiranti storytellers cercasi! C’è tempo fino al 28 febbraio per candidarsi alla call “Voci Tra i Confini” lanciata da Cas*Aupa nelle scorse settimane! Il circolo Arci con sede in via Val ...Bentancur e Kulusevski sono il prospetto ideale per il Tottenham. Perché il Tottenham cerca giocatori giovani, giocatori da far crescere, da far sviluppare, non giocatori pronti. Questo è il discorso.